В Амурской области объявили штормовое предупреждение из-за циклона

Ранее Нижний Новгород накрыл мощный ливень с грозой и градом, порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Удар стихии пришёлся на дневное время 22 июля и вызвал серьёзные разрушения в нескольких районах города. На улице Ковалихинской ливневая канализация не выдержала напора, и уровень воды местами поднимался до автомобильных бамперов. Ураганный ветер срывал кровлю и валил деревья. На Большой Печерской сорванные с крыши металлические листы повредили несколько припаркованных легковушек и выбили окно в одном из ресторанов.