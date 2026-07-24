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Олег Газманов впервые высказался о свадьбе 22-летней дочери Марианны

Российский певец Олег Газманов в беседе с журналистами впервые рассказал о том, какие чувства испытывает по поводу прошедшей свадьбы своей 22-летней дочери Марианны.

Российский певец Олег Газманов в беседе с журналистами впервые рассказал о том, какие чувства испытывает по поводу прошедшей свадьбы своей 22-летней дочери Марианны.

— Они нашли друг друга — и дай Бог, чтобы они были счастливы. Вот такие у меня чувства. Что значит отпускать? Я не могу сказать: «Ну-ка, стоп!». Ревностно относиться и не отпускать, потому что кто-то чужой будет обнимать твою дочь — это эгоизм. Я этого не понимаю, — цитирует исполнителя РИА Новости.

По словам артиста, Марианна и ее избранник встречались на протяжении двух лет. Кроме того, они с супругой Мариной довольны выбором дочери. При этом он подчеркнул, что даже если бы это было иначе, препятствовать счастью наследницы не стали бы.

О прошедшем торжестве изначально рассказала жена Газманова. В своем личном блоге она поделилась, что регистрация брака прошла в Грибоедовском ЗАГСе — Марианна вышла замуж за молодого человека по имени Максим.

До этого народный артист России также поделился, что уже давно мечтает стать дедушкой. По его мнению, чем больше у него будет внуков — тем даже лучше. Пока что его старший сын Родион и младшие Филипп и Марианна не имеют детей.