Олег Газманов впервые высказался о свадьбе 22-летней дочери Марианны

— Они нашли друг друга — и дай Бог, чтобы они были счастливы. Вот такие у меня чувства. Что значит отпускать? Я не могу сказать: «Ну-ка, стоп!». Ревностно относиться и не отпускать, потому что кто-то чужой будет обнимать твою дочь — это эгоизм. Я этого не понимаю, — цитирует исполнителя РИА Новости.