В России пенсионные выплаты планируют индексировать дважды

В России с 2027 года страховые пенсии планируют индексировать в два этапа. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, первое повышение будет проводиться с 1 февраля с учетом фактической инфляции, второе — с 1 апреля с учетом доходов Социального фонда России.
По словам парламентария, такой механизм позволит более точно учитывать экономическую ситуацию и обеспечивать дополнительную поддержку пенсионеров. Соответствующие изменения сейчас находятся на стадии обсуждения.
Предполагается, что новый порядок сделает систему индексации более гибкой и позволит корректировать размер выплат с учетом как роста цен, так и финансовых возможностей Социального фонда. Окончательное решение по инициативе пока не принято.
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