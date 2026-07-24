Фестиваль «Русское лето #ZaРоссию» состоится в Хабаровске в начале августа

В этом году Фестиваль «Русское лето #ZaРоссию» будет проходить с 1 августа по 13 сентября и охватит Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа. Первыми участниками станут города Петропавловск-Камчатский и Калтан, следом присоединится Орел, который передаст эстафету Хабаровску, затем — Биробиджан, Гатчина, Благовещенск, Кемерово, Владимир, Барнаул, Сургут и Ульяновск.