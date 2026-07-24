Фестиваль «Русское лето #ZaРоссию» состоится в Хабаровске в начале августа

В Хабаровске 8 августа состоится Фестиваль «Русское лето #ZaРоссию» (0+). Жителей и гостей города ждут выступления фолк-коллектива «САМОВАРОЧКИ» и группы 5sta Family, концерты местных артистов, а также спортивные и творческие активности. Праздник развернется в парковой зоне стадиона имени Ленина. Вход свободный. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Хабаровский край станет культурной, спортивной, многонациональной площадкой, на которой состоится Всероссийский фестиваль “Русское лето #ZaРоссию”. С радостью присоединяемся к масштабному проекту, который объединяет страну через культуру, спорт и национальные ценности», — подчеркнула заместитель министра культуры края Ирина Купченко.
В Год единства народов России главными темами мероприятия станут традиционная русская культура и диалог культурных традиций народов нашей страны. Программа объединит представителей самых разных поколений. Каждый сможет почувствовать причастность к многонациональной семье народов, узнать новое о традициях своего края и ощутить гордость за достижения страны.
«В Год единства народов России продолжаем творческую эстафету, чтобы показать, как переплетаются традиционная культура народов, проживающих на территории края, и культура коренных народов Дальнего Востока. Приглашаем всех хабаровчан и гостей краевой столицы принять участие в самом красивом празднике этого лета», — подчеркнула Ирина Купченко.
В этом году Фестиваль «Русское лето #ZaРоссию» будет проходить с 1 августа по 13 сентября и охватит Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа. Первыми участниками станут города Петропавловск-Камчатский и Калтан, следом присоединится Орел, который передаст эстафету Хабаровску, затем — Биробиджан, Гатчина, Благовещенск, Кемерово, Владимир, Барнаул, Сургут и Ульяновск.
Партнерами Фестиваля выступают Народный фронт, ДОСААФ России, шоу от Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира», Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» и Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Информационный партнер Фестиваля — радиостанция «Гордость».