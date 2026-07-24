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В Перми к уборке нефти на Мулянке присоединились спасатели из Удмуртии

На месте задействованы 163 человека и 34 единицы техники.

Специалисты «Камводэксплуатация» и поисково-спасательной службы Удмуртии присоеденились к работе на реках Мулянка и Пыж, сообщили в Министерстве природных ресурсов Пермского края.

За сутки установлено ещё пять рубежей боновых заграждений — сформирована третья линия защиты, чтобы не допустить попадания загрязнений в Каму. Активные работы ведутся сразу на пяти участках.

На месте задействованы 163 человека и 34 единицы техники. Общий объём собранной загрязнённой нефтепродуктами воды — уже 4482 кубических метра.

Специалисты приступили к применению биорастворимого сорбента в трёх точках: на базе отдыха «Манки Ривер Парк», в районе шоссе Космонавтов и на улице Строителей. Средство быстро впитывает нефть, не даёт ей закрепляться на берегу и минимизирует ущерб почве.

Крупная нефтеперерабатывающая организация взяла на себя обязательства по поддержке волонтёров: предприятие построит дополнительный вольер для спасённых животных и обеспечит их медикаментами. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.