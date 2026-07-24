В Перми к уборке нефти на Мулянке присоединились спасатели из Удмуртии

Специалисты приступили к применению биорастворимого сорбента в трёх точках: на базе отдыха «Манки Ривер Парк», в районе шоссе Космонавтов и на улице Строителей. Средство быстро впитывает нефть, не даёт ей закрепляться на берегу и минимизирует ущерб почве.