В Гусеве ищут 18-летнюю голубоглазую девушку с чёрным рюкзаком

В Гусеве ищут 18-летнюю Марию Яконову, которая пропала днём в четверг. Об этом сообщает ПСО «Запад».
Девушка не выходит на связь с 23 июля. Её местонахождение не установлено. Рост пропавшей — 170 см, она плотного телосложения с короткими светлыми волосами и голубыми глазами. Была одета в серую кофту, тёмные джинсы, кроссовки и зелёную кепку. При себе имеет чёрный рюкзак.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 50−80−38; 8 (4012) 520−444; 02; 102 или 112.