В Гусеве ищут 18-летнюю голубоглазую девушку с чёрным рюкзаком

Девушка не выходит на связь с 23 июля. Её местонахождение не установлено. Рост пропавшей — 170 см, она плотного телосложения с короткими светлыми волосами и голубыми глазами. Была одета в серую кофту, тёмные джинсы, кроссовки и зелёную кепку. При себе имеет чёрный рюкзак.