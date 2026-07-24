Пожар произошел в детском лагере в Полоцком районе

В Полоцком районе возгорание произошло на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря, сообщили в пресс-службе МЧС.
ЧП произошло в деревне Азино. Вечером 23 июля спасателям сообщили о задымлении в бане, которая находится в лагере.
К моменту прибытия спасателей из-под кровли кирпичного, одноэтажного здания шел дым. Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. На месте происшествия работали пять единиц техники МЧС.
Сообщается, что на момент возникновения возгорания в здании бани внутри никого не было. Пострадавших нет.
— Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — прокомментировали в МЧС.
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