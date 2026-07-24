Делегация ИРНИТУ в Харбинском институте нефти подписала соглашение о запуске совместной бакалаврской программы по нефтегазовому делу

Между вузами уже сложились устойчивые партнёрские отношения. Первый меморандум о сотрудничестве был подписан 12 апреля 2022 года. В 2025 году стороны заключили соглашение об академическом обмене. Тогда два студента-русиста из ХИН посетили ИРНИТУ, а в 2026 году в политех на программы обмена приехали три студента по направлениям «Нефтегазовое дело», «Экономика» и «Лингвистика». Этой осенью в Харбин отправится один студент ИРНИТУ.