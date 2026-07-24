Делегация ИРНИТУ в Харбинском институте нефти подписала соглашение о запуске совместной бакалаврской программы по нефтегазовому делу

Делегация Иркутского национального исследовательского технического университета во главе с ректором Михаилом Корняковым посетила Харбинский институт нефти (ХИН, г. Харбин, провинция Хэйлунцзян). Ключевым событием визита стало подписание соглашения о реализации образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки «Нефтегазовое дело» в сетевой форме.
Отметим, что документ подписан в рамках договорённостей, достигнутых сторонами в марте 2025 года.
В состав делегации вошли проректор по международной деятельности Степан Быков, профессор Константин Суслов, а также проектный менеджер отдела международных научных и образовательных проектов Константин Хобта. Со стороны Харбинского института нефти переговоры вёл проректор Тун Юй, также участниками встречи стали руководитель института по образовательному сотрудничеству с Россией Чжао Хунвэй.
Программа реализуется по схеме «1+3»: первый год обучения студенты проходят в Харбинском институте нефти, последующие три года — в ИРНИТУ.
Согласно документу, учебный план включает 240 зачётных единиц, из которых 60 осваиваются в ХИН и 180 — в Иркутском политехе. Обучение ведётся на русском языке, при этом ХИН обеспечивает студентам интенсивную подготовку по русскому языку — в институте действует Институт русского языка, где студенты изучают язык в течение первого года. Завершив обучение, выпускники получат диплом ИРНИТУ о присвоении квалификации «Бакалавр» по направлению «Нефтегазовое дело».
Между вузами уже сложились устойчивые партнёрские отношения. Первый меморандум о сотрудничестве был подписан 12 апреля 2022 года. В 2025 году стороны заключили соглашение об академическом обмене. Тогда два студента-русиста из ХИН посетили ИРНИТУ, а в 2026 году в политех на программы обмена приехали три студента по направлениям «Нефтегазовое дело», «Экономика» и «Лингвистика». Этой осенью в Харбин отправится один студент ИРНИТУ.
Во время прошлогоднего визита в Иркутск проректор Тун Юй встретился со студентами из ХИН, которые высоко оценили условия обучения и проживания в Иркутском политехе.
Харбинский институт нефти — это частное высшее учебное заведение. Институт основан в 2003 году. Сначала он назывался Дацинский нефтяной институт, колледж Хуажуй, а в 2012 году получил статус самостоятельного вуза и был переименован в Харбинский институт нефти. В 2020 году институт успешно прошёл государственную аттестацию качества бакалаврского образования, а в 2024 году получил статус учреждения-кандидата на открытие магистратуры.
Сегодня в институте обучается более 12 тысяч студентов, реализуются 37 бакалаврских программ. Институт активно развивает международное сотрудничество — партнёрские связи установлены с более чем 40 российскими вузами, включая Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет и другие.
Как отметил ректор ИРНИТУ Михаил Корняков, подписание соглашения стало закономерным итогом системной работы двух вузов:
«Реализация совместной программы позволит объединить научно-образовательный потенциал Иркутского политеха и Харбинского института нефти для подготовки востребованных специалистов в области нефтегазового дела, а также укрепит кадровое и академическое взаимодействие между Россией и Китаем».