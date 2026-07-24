В Хабаровском крае маршрут «Восточное ожерелье» запустят осенью

На полях конференции обсуждался вопрос о продлении и переподписании отраслевого договора по туризму между двумя странами: с инициативой выступил представитель китайской стороны Шэнь Гуаньчунь. По оценке министра туризма Хабаровского края Марины Ярцевой, обновлённая правовая база упростит реализацию совместных проектов — от туристических маршрутов до образовательных программ. Для детальной проработки темы предложена площадка российско китайского форума в Хабаровске (4−6 сентября 2026 г.). В региональном ведомстве акцентируют, что расширение сотрудничества в сегментах детского, образовательного и молодёжного туризма укрепит не только экономические, но и культурные связи между государствами.