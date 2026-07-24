Не дайте жаре себя одолеть

Конечно, лучше всего для восполнения влаги в организме подойдет обычная питьевая вода. Однако не ледяная, так как это может стать стрессом для перегретого организма, спровоцировать простуду. Предпочтительнее — прохладный напиток или охлажденный до комнатной температуры. Причем, пить вернее маленькими глотками, утоляя жажду постепенно, а не большим количеством воды за раз. Также для восстановление водного баланса можно пить зеленый несладкий чай, морс из клюквы или брусники — тоже с минимумом сахара. Можно добавить в рацион больше продуктов, содержащих влагу, те же огурцы, сельдерей, томат, арбуз.