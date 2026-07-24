Не дайте жаре себя одолеть

Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Хабаровского края Марина Макаревич о том, почему в жару появляется чувство усталости и разбитости, и как с этим справиться:
Уже на протяжении нескольких дней воздух в Хабаровском крае прогревается выше 30-градусных отметок. И из-за этой духоты меняется и наше самочувствие. Причина тому — нарушение терморегуляции.
Дело в том, что высокая влажность, штиль и облегающая одежда мешают нормальному испарению пота с кожи, из-за чего организм перегревается быстрее. Телу приходится тратить больше сил на борьбу с перегревом, а потому даже у здоровых людей в такую погоду появляется чувство сильной усталости и разбитости. А у пожилых людей и пациентов с хроническими недугами — сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом — ко всему прочему при этих состояниях часто страдают еще и сосуды, которые играют ключевую роль в адаптации к высоким температурам.
Здесь прежде всего нужно помнить, что для того, чтобы охладиться, тело потеет и гонит кровь к коже, а значит необходимо пить достаточное количество воды. Иначе наступит обезвоживание. Из-за этого густеет кровь, перегружается сердце и повышается риск образования тромбов, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
К тому же, если организм не справляется с тепловой нагрузкой, может развиться тепловой удар. Это опасное состояние сопровождается повышением температуры до 40 градусов, судорогами и потерей сознания.
Именно поэтому лучше избегать выхода на улицу в пиковые часы, а активности перенести на утро или вечер. Предпочтение стоит отдать легкой одежде и не забывать контролировать прием жидкости.
Конечно, лучше всего для восполнения влаги в организме подойдет обычная питьевая вода. Однако не ледяная, так как это может стать стрессом для перегретого организма, спровоцировать простуду. Предпочтительнее — прохладный напиток или охлажденный до комнатной температуры. Причем, пить вернее маленькими глотками, утоляя жажду постепенно, а не большим количеством воды за раз. Также для восстановление водного баланса можно пить зеленый несладкий чай, морс из клюквы или брусники — тоже с минимумом сахара. Можно добавить в рацион больше продуктов, содержащих влагу, те же огурцы, сельдерей, томат, арбуз.
Пожилым людям помимо этого нужно иметь список необходимых лекарств под рукой и поддерживать связь с родственниками для контроля самочувствия.
Однако навредить себе можно не только активностями в пик жары или забывая про соблюдение водного баланса. Еще один источник опасности — кондиционер.
Да, в знойную погоду он может стать не только спасением. Один из грозящих рисков — переохлаждение. Слишком большая разница между уличной и комнатной температурой (более 5°C) становится стрессом для организма. Это увеличивает риск простудных заболеваний.
Или заболевания дыхательных путей. Если кондиционер не обслуживается должным образом, внутри устройства могут развиваться патогенные микроорганизмы. При включении возбудители попадают в воздух, вызывая пневмонию, бронхит, астму или аллергию.
Также сухой и холодный воздух может раздражать слизистые оболочки носа и горла.
Поэтому, для того, чтобы кондиционер не стал источником проблем, необходимо регулярно чистить фильтры в соответствии с инструкцией по эксплуатации, не понижать температуру в помещении более чем на 5 градусов ниже уличной, направлять поток воздуха вверх, чтобы избежать прямого воздействия, а также регулярно проветривать помещение для снижения концентрации микроорганизмов в воздухе.
Только умеренность и осторожность позволят легче перенести духоту, снизить риск перегрева или обезвоживания.