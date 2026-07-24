Новости Ростовской области 24 июля: цены на бензин, дезертир, драка, погода

Цены на топливо снова ползут вверх, и донские автомобилисты уже вынуждены пересматривать свои бюджеты. Тем временем в Ростове полиция выясняет обстоятельства массовой потасовки, а в Мясниковском районе нейтрализовали военнослужащего, самовольно покинувшего часть. И немного позитива: на Дону планируют учредить новый региональный праздник.
О самых важных и резонансных событиях этого утра — в нашей традиционной подборке. Держим руку на пульсе и рассказываем только о главном на «АиФ-Ростов».
Нейтрализован дезертир, самовольно покинувший часть.
В Ростовской области завершён поиск 47-летнего военнослужащего, который ранее самовольно оставил расположение своей части в Мясниковском районе. Как сообщили в администрации района, разыскиваемый мужчина обнаружен и нейтрализован силами правоохранительных органов. Угрозы для жизни и здоровья местных жителей нет.
Власти призвали граждан сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации. Напомним, активный поиск уроженца Читинской области начался 23 июля. Тогда в правоохранительных органах предупреждали, что мужчина может быть вооружен.
Топливный рынок Дона: цены на бензин в Ростове 24 июля 2026 года.
За неделю в Ростовской области заметно подорожал бензин. Согласно данным Росстата, средняя стоимость литра бензина увеличилась на 3,34 рубля, достигнув отметки 79,74 рубля.
Наиболее существенное подорожание традиционно показал бензин марки АИ-92: его цена выросла на 3,61 рубля и составила 75,68 рубля за литр. Стоимость АИ-95 увеличилась на 3,29 рубля, до 81,89 рубля. Дизельное топливо подорожало на 2,82 рубля, установившись на уровне 84,74 рубля за литр.
Цены на бензин марок АИ-98 и выше остались стабильными — 100,5 рубля за литр.
Действующие в Ростовской области лимиты заправки:
• Бензин: 30 литров на одно легковое ТС.
• Дизельное топливо: 60 литров на легковой автомобиль, до 200 литров для грузовиков, до 300 литров для пассажирского транспорта.
Средние цены на АЗС региона по состоянию на 24 июля 2026 года:
• АИ-92 — 84.25 ₽/л.
• АИ-95 — 92.82 ₽/л.
• АИ-98 — 107.71 ₽/л.
• Дизельное топливо — 90.48 ₽/л.
На Дону могут учредить День работников органов опеки и попечительства.
День работников органов и организаций опеки и попечительства хотят отмечать 12 марта. Эта дата выбрана не случайно: именно 12 марта 1891 года в России был принят закон, впервые установивший единые для всех сословий правила усыновления и опеки над детьми.
Сегодня в донской системе органов опеки трудятся свыше 200 человек, а в профильных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работают более 1300 специалистов. Учреждение праздника призвано подчеркнуть значимость их труда.
Окончательное решение о закреплении новой памятной даты в календаре донские парламентарии примут на заседании 30 июля 2026 года.
Массовая драка в Ростове: полиция проводит проверку.
Сотрудники полиции начали проверку по факту сообщения о массовой потасовке в Первомайском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Сейчас правоохранители устанавливают личности возможных участников конфликта и выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Поводом для внимания полиции стали публикации в социальных сетях: местные жители рассказали о конфликте с участием около десяти человек.
На Ростовскую область надвигаются ливни, град и штормовой ветер: прогноз на 24−26 июля.
В ближайшие дни синоптики прогнозируют существенное ухудшение погоды в донском регионе. 24 июля местами ожидаются кратковременные дожди с грозой, в отдельных районах — ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 20−25 м/с. Температура воздуха днем составит +22… +27°, местами до +35°.
25−26 июля непогода сохранится. В области пройдут сильные дожди с грозой, местами с градом. Скорость ветра составит 7−19 м/с, при грозах порывы будут достигать 18 м/с. Температурный фон останется контрастным: ночью воздух будет остывать до +11… +22°, а днем столбики термометров поднимутся до +21… +37°.