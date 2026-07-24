Новости Ростовской области 24 июля: цены на бензин, дезертир, драка, погода

Цены на топливо снова ползут вверх, и донские автомобилисты уже вынуждены пересматривать свои бюджеты. Тем временем в Ростове полиция выясняет обстоятельства массовой потасовки, а в Мясниковском районе нейтрализовали военнослужащего, самовольно покинувшего часть. И немного позитива: на Дону планируют учредить новый региональный праздник.