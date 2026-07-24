Южная Корея оштрафовала TikTok на $7 млн за незаконный сбор данных

Кроме того, регулятор предписал принять устраняющие нарушения меры в отношении двух «дочек» Apple Inc. и оштрафовал их суммарно на 252 млн вон, отмечает агентство. Поводом стал сбор голосовых записей и их текстовых расшифровок у пользователей помощника Siri без их согласия. В комиссии уточнили, что Apple собирала эти данные без разрешения до августа 2019 года. С октября 2019-го компания начала запрашивать согласие на запись голоса, но продолжала обрабатывать текстовые расшифровки без разрешения.