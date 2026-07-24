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Жителей Ростовской области просят сообщать о встречах с редким орланом-белохвостом

Ученые призвали ростовчан обращать внимание на огромных птиц с белым хвостом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ученые ЮНЦ РАН просят сообщать о встречах орлана-белохвоста. С таким призывом к жителям региона обратился местный орнитолог Рамиз Савицкий.

— Вид начал восстанавливать численность и гнездиться вблизи крупных городов. Пилотные проекты с искусственными гнездами показали свою эффективность и могут применяться для сохранения редких птиц, — отметил биолог.

Для поддержки популяции в Багаевском районе на высоте от семи до 15 метров установили 32 платформы. В результате в долине реки Дон поселилась одна пара орланов и две семьи аистов.

Орлан-белохвост занесен в Красную книгу России. Это крупный хищник с весом от четырех до семи килограммов. Птица предпочитает селиться около водоемов и питается преимущественно рыбой.

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