Тигрицу из ЕАО с травмой лапы отправили в хоспис под Петербург

Молодую амурскую тигрицу из Еврейской автономной области отправили в хоспис диких кошек в Ленинградской области после того, как специалисты признали её неспособной вернуться в дикую природу, сообщает Центр «Амурский тигр».
Самку возрастом около 2,5−3 лет отловили в Облученском районе ЕАО. У тигрицы обнаружили тяжёлую травму задней лапы — застарелый перелом, который сросся неправильно.
Специалисты считают, что повреждение могло быть получено в результате огнестрельного ранения или дорожно-транспортного происшествия. Из-за травмы хищница не сможет полноценно охотиться и выживать в тайге.
Вместе с тигрицей из ЕАО в новый дом отправилась ещё одна амурская тигрица. Её отловили в Хасанском районе Приморского края в январе 2026 года. У пожилой самки примерно 10 лет также серьёзно повреждена лапа — вероятнее всего, после столкновения с автомобилем.
По решению Росприроднадзора обеих редких хищниц передали в хоспис диких кошек «Дом тигра» в Ленинградской области, где они будут находиться под постоянным наблюдением специалистов.
Перевозку животных организовали при поддержке Центра «Амурский тигр» и авиакомпании. Перевозчик безвозмездно доставил специальные клетки и выполнил перелёт с Дальнего Востока в европейскую часть России.