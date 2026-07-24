Тигрицу из ЕАО с травмой лапы отправили в хоспис под Петербург

Вместе с тигрицей из ЕАО в новый дом отправилась ещё одна амурская тигрица. Её отловили в Хасанском районе Приморского края в январе 2026 года. У пожилой самки примерно 10 лет также серьёзно повреждена лапа — вероятнее всего, после столкновения с автомобилем.