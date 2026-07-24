Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич: У Сербии нет альтернативы вступлению в Евросоюз

У Сербии нет другой опции, кроме как вступление в Европейский союз. С таким заявлением в интервью Die Presse выступил президент страны Александр Вучич.

У Сербии нет другой опции, кроме как вступление в Европейский союз. С таким заявлением в интервью Die Presse выступил президент страны Александр Вучич.

Он подчеркнул, что европейский путь является стратегической целью Белграда.

— Других путей для нас нет, — сообщил он в материале.

Вучич также отметил, что для достижения членства в ЕС Сербии необходимо активно сотрудничать со всеми другими кандидатами на вступление в объединение.

15 июля бывший вице-премьер страны, председатель сербского Движения социалистов Александар Вулин заявил, что Сербия не станет частью военной коалиции, которую Европейский союз создает для борьбы против России.

Также лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины и бывший кандидат в президенты страны Милош Йованович отметил, что Сербия должна сохранять хорошие отношения как с Россией, так и с ЕС, однако членство в европейском объединении принесет «больше вреда, чем пользы».

Ранее Вучич не стал подписывать итоговую декларацию саммита Украина — Юго-Восточная Европа, где содержались призывы к ужесточению санкций против России.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше