Вучич: У Сербии нет альтернативы вступлению в Евросоюз

У Сербии нет другой опции, кроме как вступление в Европейский союз. С таким заявлением в интервью Die Presse выступил президент страны Александр Вучич.
Он подчеркнул, что европейский путь является стратегической целью Белграда.
— Других путей для нас нет, — сообщил он в материале.
Вучич также отметил, что для достижения членства в ЕС Сербии необходимо активно сотрудничать со всеми другими кандидатами на вступление в объединение.
15 июля бывший вице-премьер страны, председатель сербского Движения социалистов Александар Вулин заявил, что Сербия не станет частью военной коалиции, которую Европейский союз создает для борьбы против России.
Также лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины и бывший кандидат в президенты страны Милош Йованович отметил, что Сербия должна сохранять хорошие отношения как с Россией, так и с ЕС, однако членство в европейском объединении принесет «больше вреда, чем пользы».
Ранее Вучич не стал подписывать итоговую декларацию саммита Украина — Юго-Восточная Европа, где содержались призывы к ужесточению санкций против России.