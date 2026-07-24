Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель рефрижератора сбил дорожного рабочего на Камчатке

24 июля около 7 утра на 100-м километре автодороги Петропавловск-Камчатский — Мильково водитель автомобиля-рефрижератора не справился с управлением и сбил дорожного рабочего. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Специалисты оценят соблюдение правил охраны труда. На контроле результаты установления обстоятельство произошедшего и ход процессуальной проверки, проводимой территориальным подразделением МВД. При наличии оснований прокуратура примет меры.

24 июля около 7 утра на 100-м километре автодороги Петропавловск-Камчатский — Мильково водитель автомобиля-рефрижератора не справился с управлением и сбил дорожного рабочего. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Специалисты оценят соблюдение правил охраны труда. На контроле результаты установления обстоятельство произошедшего и ход процессуальной проверки, проводимой территориальным подразделением МВД. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.