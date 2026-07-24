Водитель рефрижератора сбил дорожного рабочего на Камчатке

24 июля около 7 утра на 100-м километре автодороги Петропавловск-Камчатский — Мильково водитель автомобиля-рефрижератора не справился с управлением и сбил дорожного рабочего. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Специалисты оценят соблюдение правил охраны труда. На контроле результаты установления обстоятельство произошедшего и ход процессуальной проверки, проводимой территориальным подразделением МВД. При наличии оснований прокуратура примет меры.