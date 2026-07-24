Илон Маск намерен снять свою версию «Одиссеи»

Илон Маск заявил, что намерен снять собственную экранизацию «Одиссеи» до конца этого года. По словам миллиардера, фильм будет полностью создан с помощью нейросети Grok.
Таким образом Маск хочет предложить альтернативу новой версии «Одиссеи» режиссера Кристофера Нолана, которую он ранее неоднократно критиковал. По его мнению, современные технологии искусственного интеллекта способны значительно ускорить процесс создания полнометражного кино.
При этом никаких подробностей о будущем проекте, продолжительность или дату выхода, пока не раскрывается. Официального подтверждения начала производства фильма также не поступало, однако отмечается, что если фильм будут снимать с живыми актерами, то режиссером мог бы стать Мэл Гибсон.
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