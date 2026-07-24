Илон Маск намерен снять свою версию «Одиссеи»

При этом никаких подробностей о будущем проекте, продолжительность или дату выхода, пока не раскрывается. Официального подтверждения начала производства фильма также не поступало, однако отмечается, что если фильм будут снимать с живыми актерами, то режиссером мог бы стать Мэл Гибсон.