Депутат Останина: уголовные дела о домашнем насилии годами не доходят до суда

Врачи диагностировали мне ушиб, а это легкий вред здоровью. ~Мне участковый сразу сказал, что это статья 6.1.1., административка и 5 тысяч штрафа~. Я пыталась объяснить, что это уже не первый раз, у меня даже есть доказательства — переписка с подругами, фотографии, видеофиксация, я даже несколько лет назад уже писала заявление об избиении, проходила медосвидетельствование, но забрала за примирением сторон. Это все осталось в архивах, но в полиции всем все равно.