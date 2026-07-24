Самый популярный блогер в мире женился

После публикации тысячи подписчиков и известных блогеров поздравили молодоженов в комментариях. Сам MrBeast поблагодарил поклонников за теплые слова и пообещал вскоре вернуться к работе над новыми масштабными проектами, отметив, что теперь начинает новую главу не только в карьере, но и в личной жизни.