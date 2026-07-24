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Самый популярный блогер в мире женился

Самый популярный видеоблогер мира MrBeast сообщил, что женился.

Самый популярный видеоблогер мира MrBeast сообщил, что женился. В своих социальных сетях он опубликовал свадебную фотографию с подписью: «Мистер и миссис Бист». Новость быстро стала одной из самых обсуждаемых в интернете и за считаные часы набрала миллионы просмотров и реакций.

Подготовка к торжеству заняла несколько недель, и впервые с 2023 года блогер временно приостановил еженедельный выпуск новых видео, что сильно удивило аудиторию. Поклонники заметили отсутствие привычного контента еще до официального объявления и начали строить различные предположения о причинах неожиданной паузы.

После публикации тысячи подписчиков и известных блогеров поздравили молодоженов в комментариях. Сам MrBeast поблагодарил поклонников за теплые слова и пообещал вскоре вернуться к работе над новыми масштабными проектами, отметив, что теперь начинает новую главу не только в карьере, но и в личной жизни.

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