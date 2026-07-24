Первый этап реконструкции парка Дружба обойдется в 788,4 млн рублей

Парк Дружба в Ростове-на-Дону площадью почти десять гектаров ожидает масштабная реконструкция в три этапа. Общая стоимость проекта составляет около 1,4 млрд руб., первого этапа — 788,4 млн руб. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.