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Новые пошлины США стали полной неожиданностью для ЕС: Каллас рассказала, что будет делать Европа

Reuters: ЕС потребует от США объяснений по поводу новых пошлин.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз потребует от США разъяснений относительно заявлений Вашингтона по поводу новых пошлин. Об этом в интервью Reuters заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Каллас заявила, что ЕС потребует у Вашингтона разъяснений», — сказала еврочиновница.

Она призналась, что сообщения о новых пошлинах стали для Старого Света полной неожиданностью. Ведь у ЕС и США была заключена сделка, и Европа свою часть обязательств соблюдала.

«Поэтому несоблюдение этой сделки стало неприятным сюрпризом», — пояснила Каллас.

Ранее сообщалось, что Вашингтон введет импортные пошлины против 60 стран, включая ЕС, под предлогом противодействия принудительному труду. Они вступят в силу в полночь 24 июля по восточному времени США (07:01 мск), приходя на смену 150-дневным временным пошлинам, действовавшим с 24 февраля.

Кроме того, США установили импортную пошлину на российские товары в размере 12,5%. Это следует из предварительного уведомления, подготовленного аппаратом торгового представителя Джеймисона Грира.

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