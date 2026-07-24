Новые пошлины США стали полной неожиданностью для ЕС: Каллас рассказала, что будет делать Европа

«Каллас заявила, что ЕС потребует у Вашингтона разъяснений», — сказала еврочиновница.
Она призналась, что сообщения о новых пошлинах стали для Старого Света полной неожиданностью. Ведь у ЕС и США была заключена сделка, и Европа свою часть обязательств соблюдала.
«Поэтому несоблюдение этой сделки стало неприятным сюрпризом», — пояснила Каллас.
Ранее сообщалось, что Вашингтон введет импортные пошлины против 60 стран, включая ЕС, под предлогом противодействия принудительному труду. Они вступят в силу в полночь 24 июля по восточному времени США (07:01 мск), приходя на смену 150-дневным временным пошлинам, действовавшим с 24 февраля.
Кроме того, США установили импортную пошлину на российские товары в размере 12,5%. Это следует из предварительного уведомления, подготовленного аппаратом торгового представителя Джеймисона Грира.