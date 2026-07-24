В Лесосибирске остановили вывоз 19 партий зараженной лесопродукции

В Лесосибирске специалисты Россельхознадзора во втором квартале 2026 года предотвратили вывоз 19 партий лесопродукции, зараженной карантинными вредителями. Наличие карантинных объектов подтвердили результаты экспертизы лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Речь идет о пиломатериалах хвойных пород общим объемом почти 3 тысячи кубометров. Заражение выявили при проверке фитосанитарного состояния продукции перед выдачей сертификатов. Собственникам продукции выдали предписания о проведении карантинных фитосанитарных мер, после этого зараженную лесопродукцию обеззаразили. В пресс-службе ведомства отмечают, что контроль экспортируемого леса необходим для предотвращения вывоза зараженной продукции за пределы страны и сохранения экспортного потенциала Красноярского края. Напомним, что в Красноярский край привезли почти 11 тысяч тонн арбузов.