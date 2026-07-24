SlashGear: «Адмирал Нахимов» станет щитом для ядерных подлодок

Ранее издание MWM признало превосходство российского атомного крейсера «Адмирал Нахимов» над кораблями НАТО после его возвращения в строй. По данным издания, после многолетней модернизации на Севмаше крейсер развивает скорость около 32 узлов, что позволяет ему обгонять все действующие корабли Североатлантического альянса, включая эсминцы и авианосцы, и делает его самым быстрым крупным боевым кораблем в мире. с.