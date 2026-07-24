SlashGear: «Адмирал Нахимов» станет щитом для ядерных подлодок

Американское издание SlashGear рассказало о стратегической миссии тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» после его возвращения в строй. Корабль будет обеспечивать безопасность атомных подводных лодок с ядерными ракетами.
Отмечается, что ТАРКР возглавит Северный флот России, который традиционно отвечает за прикрытие подлодок с баллистическими ракетами. По данным издания, уникальные характеристики крейсера — высокая скорость, практически неограниченная дальность хода и мощные системы противовоздушной и противокорабельной обороны дальнего действия — делают его идеальным инструментом для усиления обороны стратегических субмарин.
Ранее издание MWM признало превосходство российского атомного крейсера «Адмирал Нахимов» над кораблями НАТО после его возвращения в строй. По данным издания, после многолетней модернизации на Севмаше крейсер развивает скорость около 32 узлов, что позволяет ему обгонять все действующие корабли Североатлантического альянса, включая эсминцы и авианосцы, и делает его самым быстрым крупным боевым кораблем в мире. с.