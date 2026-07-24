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В Перми на реке Мулянке создали третью линию защиты перед впадением в Каму

Оперативные службы продолжают ликвидацию разлива нефти.

Источник: Комсомольская правда

В акваториях рек Пыж и Мулянка оперативные службы Прикамья продолжают ликвидацию последствий ЧС после разлива нефтепродуктов. К работам присоединились «Камводэксплуатация» и Поисково-спасательная служба Удмуртии.

По последней информации краевого Минприроды, к утру 24 июля установили пять дополнительных рубежей бонов, создали третью линию защиты перед впадением Мулянки в Каму. Активная фаза работ продолжается на пяти участках.

Фото: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

На месте ЧС работают 163 человека и 34 единицы техники, собрано 4 482 куб. метров загрязненной нефтепродуктами воды.

«Специалисты начали применять биорастворимый сухой и жидкий сорбент на трех ключевых точках — база отдыха “Манки Ривер Парк”, район ш. Космонавтов и ул. Строителей. Реагент быстро впитывает нефть и не дает ей закрепиться на берегу, минимизируя ущерб почве — сообщило краевое ведомство.

Компания «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» взяла обязательства по оказанию содействия волонтерам, работающим с пострадавшими птицами и животными. В планах предприятия стоит строительство дополнительного вольера для спасенных животных и обеспечение их необходимыми медикаментами.

Ранее акваторию реки Мулянки в Перми от разлива нефти перекрыли 18 рубежей защиты.

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