В Перми на реке Мулянке создали третью линию защиты перед впадением в Каму

В акваториях рек Пыж и Мулянка оперативные службы Прикамья продолжают ликвидацию последствий ЧС после разлива нефтепродуктов. К работам присоединились «Камводэксплуатация» и Поисково-спасательная служба Удмуртии.
По последней информации краевого Минприроды, к утру 24 июля установили пять дополнительных рубежей бонов, создали третью линию защиты перед впадением Мулянки в Каму. Активная фаза работ продолжается на пяти участках.
Фото: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
На месте ЧС работают 163 человека и 34 единицы техники, собрано 4 482 куб. метров загрязненной нефтепродуктами воды.
«Специалисты начали применять биорастворимый сухой и жидкий сорбент на трех ключевых точках — база отдыха “Манки Ривер Парк”, район ш. Космонавтов и ул. Строителей. Реагент быстро впитывает нефть и не дает ей закрепиться на берегу, минимизируя ущерб почве — сообщило краевое ведомство.
Компания «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» взяла обязательства по оказанию содействия волонтерам, работающим с пострадавшими птицами и животными. В планах предприятия стоит строительство дополнительного вольера для спасенных животных и обеспечение их необходимыми медикаментами.
Ранее акваторию реки Мулянки в Перми от разлива нефти перекрыли 18 рубежей защиты.