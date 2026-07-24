Красноярцам показали благоустройство сквера «Сказочный»

В ближайшее время в сквере установят детские игровые и спортивные комплексы в сказочном стиле, парковые диваны, урны, скамейки, качели под навесом и другие малые архитектурные формы. Завершит благоустройство монтаж наружного освещения по периметру территории. Работы идут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году за обновление сквера проголосовали более 20 тыс. красноярцев.