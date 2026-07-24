Красноярцам показали благоустройство сквера «Сказочный»

В Свердловском районе Красноярска благоустройство сквера «Сказочный» возле Химико-металлургического завода выполнено на 80%.
Ход работ проверила руководитель администрации района Лилия Назмутдинова вместе с проектировщиками, представителями управления дорог и подрядчиком.
Основные работы уже близки к завершению. В сквере заасфальтировали новые пешеходные дорожки, заменили брусчатку на центральной аллее, уложили травмобезопасное покрытие на детских площадках и у игровых комплексов. Также частично оформили входную группу, выполнили ландшафтный дизайн, высадили деревья и кустарники вместо убранного сухостоя.
«Исполнитель работ идет в срок с проектом, показывая хороший результат. Сквер значительно преобразился после последней инспекции месяц назад. На центральную аллею вернулись после реставрации фигуры сказочных персонажей. Как мы обещали год назад, скульптуры сохранены в их оригинальной цветовой гамме», — рассказала Лилия Назмутдинова.
В ближайшее время в сквере установят детские игровые и спортивные комплексы в сказочном стиле, парковые диваны, урны, скамейки, качели под навесом и другие малые архитектурные формы. Завершит благоустройство монтаж наружного освещения по периметру территории. Работы идут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году за обновление сквера проголосовали более 20 тыс. красноярцев.