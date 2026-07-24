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Авиарейс Нижний Новгород — Минеральные Воды задержали 24 июля

Вместо запланированных 13:45 самолёт отправится в путь в 15:40 — отклонение от графика составит более двух часов.

В аэропорту им. Чкалова зафиксированы задержки авиарейсов 24 июля, согласно данным онлайн‑табло аэропорта Нижнего Новгорода.

Рейс N4‑805 авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Нижний Новгород — Минеральные Воды, вылетит с задержкой. Вместо запланированных 13:45 самолёт отправится в путь в 15:40 — отклонение от графика составит более двух часов.

Также ожидается опоздание рейса N4‑859 той же авиакомпании, прибывающего из Калининграда. Первоначально посадка была намечена на 12:30, но теперь борт ожидают в нижегородском аэропорту в 14:30.

Ранее авиарейс в Анталью из Нижнего Новгорода отменили 21 июля.

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