Авиарейс Нижний Новгород — Минеральные Воды задержали 24 июля

В аэропорту им. Чкалова зафиксированы задержки авиарейсов 24 июля, согласно данным онлайн‑табло аэропорта Нижнего Новгорода.
Рейс N4‑805 авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Нижний Новгород — Минеральные Воды, вылетит с задержкой. Вместо запланированных 13:45 самолёт отправится в путь в 15:40 — отклонение от графика составит более двух часов.
Также ожидается опоздание рейса N4‑859 той же авиакомпании, прибывающего из Калининграда. Первоначально посадка была намечена на 12:30, но теперь борт ожидают в нижегородском аэропорту в 14:30.
Ранее авиарейс в Анталью из Нижнего Новгорода отменили 21 июля.
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