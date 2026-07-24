Объявлена судейская бригада на матч «КАМАЗ» — «Ротор»

Команды решают разные задачи, но очки им нужны как воздух. Для «КАМАЗа» остаться на дне турнирной таблицы — не вариант. Ноль очков после двух туров уже заставляет всерьёз переживать за перспективы, и у команды нет никакого желания становиться претендентом на вылет. Для «Ротора» же проходных матчей не бывает в принципе. Чтобы закрепиться в группе лидеров, нужно стабильно набирать баллы и не упускать свои шансы даже в непростых выездах.