Россия может выступить на следующей Олимпиаде с флагом и гимном

Сборная России может принять участие в Олимпийских играх 2028 года под национальным флагом и с государственным гимном. Такое мнение высказал министр спорта России Михаил Дегтярев, отметив, что предпосылки для полноценного возвращения российских спортсменов на международную арену уже появились.
По словам главы ведомства, этому способствовало восстановление статуса Олимпийского комитета России со стороны Международного олимпийского комитета, а также отмена рекомендаций, ограничивавших допуск российских атлетов к международным соревнованиям. Он подчеркнул, что ситуация постепенно меняется в сторону нормализации.
Кроме того, ряд международных спортивных федераций уже снял ограничения в отношении российских спортсменов и возобновил их участие в соревнованиях. При этом окончательные условия допуска национальной сборной к Олимпиаде 2028 года будут определены ближе к началу Игр.
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