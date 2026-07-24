В Воронеже открыли Аллею памяти погибших сотрудников МВД

23 июля, в четверг, на базе полка патрульно-постовой службы УМВД Воронежа была торжественно открыта Аллея памяти, посвященная ветеранам и сотрудникам органов внутренних дел, которые отдали свои жизни при выполнении служебных обязанностей.
Церемония началась с поднятия Государственного флага России, прозвучал Государственный гимн. Глава регионального управления МВД Максим Петрушин вместе с председателем Совета ветеранов Виктором Тройниным приняли участие в открытии мемориала. Затем была проведена церемония закладки «Капсулы памяти», содержащей послание к будущим поколениям сотрудников органов внутренних дел.
Собравшиеся почтили погибших минутой молчания. После этого настоятель храма Рождества Христова в Воронеже, иерей Алексий Кузьминов, который также возглавляет отдел по взаимодействию с правоохранительными органами Воронежской епархии, провел молебен и освятил мемориал.
В финале мероприятия руководство областного Главка МВД, ветераны службы, близкие погибших сотрудников и приглашенные гости возложили венки и цветы к мемориалу.