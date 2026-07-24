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На севере Хабаровского края зафиксировали лесной пожар

В регионе действует I-III класс пожарной опасности.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Аяно-Майском районе Хабаровского края зафиксировали пожар, площадь которого выросла с 11 до 35 гектаров. Очаг в Аянском лесничестве находится на тушении, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Причиной возникновения пожара послужили сухие грозы. Сейчас на месте работает лесопожарная группа в составе 14 человек. Отметим, что тушение происходит вручную, так как использование техники на месте невозможно, — рассказал заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края Владимир Кадыков.

На данный момент в Хабаровском крае действует I-III класс пожарной опасности в лесах. Особый режим сохраняется в восьми муниципалитетах.