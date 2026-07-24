На севере Хабаровского края зафиксировали лесной пожар

— Причиной возникновения пожара послужили сухие грозы. Сейчас на месте работает лесопожарная группа в составе 14 человек. Отметим, что тушение происходит вручную, так как использование техники на месте невозможно, — рассказал заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края Владимир Кадыков.