На севере Хабаровского края зафиксировали лесной пожар

В Аяно-Майском районе Хабаровского края зафиксировали пожар, площадь которого выросла с 11 до 35 гектаров. Очаг в Аянском лесничестве находится на тушении, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Причиной возникновения пожара послужили сухие грозы. Сейчас на месте работает лесопожарная группа в составе 14 человек. Отметим, что тушение происходит вручную, так как использование техники на месте невозможно, — рассказал заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края Владимир Кадыков.
На данный момент в Хабаровском крае действует I-III класс пожарной опасности в лесах. Особый режим сохраняется в восьми муниципалитетах.