Красноярские триатлонисты завоевали шесть медалей на чемпионатах России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спортсмены Красноярского края завоевали шесть медалей на чемпионатах России по дуатлон-кроссу и триатлон-кроссу. В активе команды четыре золотые, одна серебряная и одна бронзовая награды.
На чемпионате страны по дуатлон-кроссу участники преодолели 3 км бегом, 10 км на велосипеде и еще 1,5 км бегом. Светлана Чижикова защитила титул чемпионки России, показав лучшее время на каждом этапе. Она почти на четыре минуты опередила занявшую второе место Ксению Скворцову из Татарстана. Бронзовую медаль завоевала красноярка Влада Христофорова.
Еще четыре награды спортсмены края получили на чемпионате России по триатлон-кроссу. Дистанция включала 1 км плавания, 20 км велокросса и 6 км бега.
В женском зачете Светлана Чижикова стала победительницей, а Влада Христофорова заняла второе место. В мужской гонке золото выиграл Павел Андреев, серебро — Иван Титов.