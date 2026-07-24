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Красноярский завод изготовит четыре лифта для станций метротрама

Четыре лифта для станций «Высотная» и «Копылова» изготовит красноярский завод.

Источник: Комсомольская правда

Красноярский завод изготовит четыре лифта для станций метротрама «Высотная» и «Копылова». В социальных сетях подземки сообщили, что техника рассчитана на 25 лет службы, грузоподъемность — одна тонна.

«С ними остановки будут доступными для маломобильных пассажиров», — добавила пресс-служба.

Общая длина линии метротрамвая на первом этапе составляет 11,04 километра. Здесь расположится шесть станций: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса» и «Улица Шахтеров».

Напомним, в феврале сроки сдачи первой ветки подземки в краевом центре перенесли на два года — объект планируется запустить лишь в 2028-м.

Тем временем девушка в Кузбассе, как пишут VSE42.Ru, попала в больницу с галлюцинациями после эпиляции.