Тревл-блогер развенчал мифы о Самаре как о городе, «доживающим свое после 90-х»

Прибыв в город, блогер убедился, что Самара представляет собой не «умирающий поселок», а огромный живой организм. Город-миллионик обладает самой длинной речной набережной в стране, на которой по вечерам невозможно пройти от большого количества людей. Он также отметил, что особого шарма городу придает его возраст: здания конца девятнадцатого века, деревянная резьба и купеческие особняки. Некоторые из них уже отреставрированы, а другие все еще ждут своего часа, но, по словам Еремина, видно, что в их восстановление вкладываются средства.