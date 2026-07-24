45 млн и немного пива: Дитер Болен из Modern Talking назвал условия для приезда в Москву

Сейчас представители 72-летнего артиста ведут переговоры с российской компанией. Помимо гонорара, заказчику предстоит оплатить перелёт звезды бизнес-классом и проживание в пятизвёздочном отеле. Вместе с Боленом в столицу должны прилететь ещё пять участников коллектива. Для музыкантов требуют отдельные стандартные номера, тогда как самого исполнителя необходимо поселить в люксе. Предоплату команда принимает только наличными. Передать деньги предлагается в Гамбурге или на Майорке.