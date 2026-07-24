«Праздничный» залп обернулся пожаром на 27 гектарах под Красноярском

По данным ведомства, 1 мая группа из 15 человек отправилась в поход на Есауловскую петлю с компанией «Пятый элемент». Всё шло по плану: инструктаж, прогулка, фото, уборка мусора. Но один из туристов, приехавший в Красноярск из другого города менее года назад, решил запустить сигнальные ракеты «в честь праздника». Две сработали штатно, третья упала на поляну и подожгла сухую траву.