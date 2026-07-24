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«Праздничный» залп обернулся пожаром на 27 гектарах под Красноярском

Теперь туристу придётся заплатить 150 тысяч рублей.

Турист запустил сигнальную ракету на Есауловской петле и устроил пожар на 27 гектарах. Теперь ему придётся заплатить штраф 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По данным ведомства, 1 мая группа из 15 человек отправилась в поход на Есауловскую петлю с компанией «Пятый элемент». Всё шло по плану: инструктаж, прогулка, фото, уборка мусора. Но один из туристов, приехавший в Красноярск из другого города менее года назад, решил запустить сигнальные ракеты «в честь праздника». Две сработали штатно, третья упала на поляну и подожгла сухую траву.

Огонь быстро ушёл в лес и уничтожил 27,3 гектара растительности. Ущерб лесничеству — 822 тысячи рублей, расходы на тушение — ещё 1,05 миллиона. Турист пытался потушить огонь сам, сообщил гиду, но связь была плохой, а пожар уже разгорелся.

В суде мужчина признал вину и полностью возместил ущерб. Суд смягчил наказание: вместо реального срока — штраф 150 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что «Красноярсккрайгаз» требует 30 млн с виновных во взрыве газа в Канске.