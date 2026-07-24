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В красноярском Татышев-парке открылась площадка для панна-футбола

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На острове Татышев появилась новая спортивная площадка для любителей панна-футбола — зрелищной разновидности уличного футбола, где игроки соревнуются один на один.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На острове Татышев появилась новая спортивная площадка для любителей панна-футбола — зрелищной разновидности уличного футбола, где игроки соревнуются один на один.

Главная особенность игры — не только забить больше мячей, но и суметь провести мяч между ног соперника. Матчи длятся около трех минут и требуют от участников хорошей координации, скорости реакции и техники владения мячом.

Площадка расположена на Ярмарочной поляне — там, где зимой устанавливают главную городскую елку. Она открыта для всех желающих, имеет песчаное покрытие, а пользоваться ей можно бесплатно. Для игры понадобится только футбольный мяч.