В красноярском Татышев-парке открылась площадка для панна-футбола

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На острове Татышев появилась новая спортивная площадка для любителей панна-футбола — зрелищной разновидности уличного футбола, где игроки соревнуются один на один.
Главная особенность игры — не только забить больше мячей, но и суметь провести мяч между ног соперника. Матчи длятся около трех минут и требуют от участников хорошей координации, скорости реакции и техники владения мячом.
Площадка расположена на Ярмарочной поляне — там, где зимой устанавливают главную городскую елку. Она открыта для всех желающих, имеет песчаное покрытие, а пользоваться ей можно бесплатно. Для игры понадобится только футбольный мяч.