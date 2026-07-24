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С Rheinmetall взыскивают €47,2 млн за непостроенный военный центр в Мулино

Арбитражный суд Москвы по иску военной прокуратуры решил взыскать с немецкого военно-промышленного концерна Rheinmetall €47,2 млн неосновательного обогащения за срыв строительства учебного центра под Нижним Новгородом. По данным «Ъ», договор на строительство центра боевой подготовки сухопутных войск в Мулино подконтрольное Минобороны предприятие АО «Гарнизон» подписало с Rheinmetall в 2011 году. Немецкая компания обязалась возвести объекты для имитации тактического боя, командно-штабные пункты, ангары и казармы в 2014 году.

Источник: Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы по иску военной прокуратуры решил взыскать с немецкого военно-промышленного концерна Rheinmetall €47,2 млн неосновательного обогащения за срыв строительства учебного центра под Нижним Новгородом. По данным «Ъ», договор на строительство центра боевой подготовки сухопутных войск в Мулино подконтрольное Минобороны предприятие АО «Гарнизон» подписало с Rheinmetall в 2011 году. Немецкая компания обязалась возвести объекты для имитации тактического боя, командно-штабные пункты, ангары и казармы в 2014 году.

Однако после присоединения Крыма и введения санкций Евросоюза Минэкономики Германии отозвало у Rheinmetall разрешение на участие в проекте. Минобороны РФ безуспешно пыталось отсудить неустойку в Швейцарии.

Учебный центр был достроен в 2015 году без участия Rheinmetall.

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