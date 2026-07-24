Россияне выбрали между отпуском и деньгами

64% россиян заявили, что регулярно берут отпуск и не считают правильным от него отказываться. Участники опроса ссылаются на сильную усталость — физическую и от стрессов — и убеждены, что никакая денежная компенсация потом не восстановит утраченное здоровье и моральное состояние. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.
Однако 34% опрошенных готовы работать без перерыва и с удовольствием получали бы вместо отпуска дополнительные выплаты. По их словам, есть работа, которая не отнимает все силы и время, поэтому устраивать паузы на отдых не обязательно, а лишние деньги никому не помешают.
Еще 2% выбрали вариант «другое»: часть респондентов пошутила, что не отказалась бы получить и отпуск, и выплаты одновременно — тогда, мол, и сил, и желания работать стало бы заметно больше.
В опросе приняли участие 1,2 тысячи человек.
Ранее эксперт Мария Иваткина рассказала, кто и как может получить деньги вместо отпуска.
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