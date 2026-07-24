Россияне выбрали между отпуском и деньгами

Однако 34% опрошенных готовы работать без перерыва и с удовольствием получали бы вместо отпуска дополнительные выплаты. По их словам, есть работа, которая не отнимает все силы и время, поэтому устраивать паузы на отдых не обязательно, а лишние деньги никому не помешают.