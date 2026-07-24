В аэропорту Калининграда задержали 24 рейса, ещё 4 отменили

Ещё по два рейса на взлёт и посадку в и из столичного Шереметьево отменили. Время задержек составляет от 45 минут до 4 часов. Изменения в расписании связаны с тем, что в ночь с четверга на пятницу небо над Санкт-Петербургом было закрыто для полётов. Движение авиатранспорта возобновили около 5 утра.