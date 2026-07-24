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В аэропорту Калининграда задержали 24 рейса, ещё 4 отменили

Переносы связаны с закрытием неба над Санкт-Петербургом.

Источник: Клопс.ru

В Храброво 13 самолётов не смогут приземлиться вовремя, 11 бортов поднимутся в воздух с опозданием. Информация опубликована на онлайн-табло калининградского аэропорта в пятницу, 24 июля.

Ещё по два рейса на взлёт и посадку в и из столичного Шереметьево отменили. Время задержек составляет от 45 минут до 4 часов. Изменения в расписании связаны с тем, что в ночь с четверга на пятницу небо над Санкт-Петербургом было закрыто для полётов. Движение авиатранспорта возобновили около 5 утра.

В ночь с 23 на 24 июля ВСУ атаковали дронами склады компании Wildberries в Ленинградской области.

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