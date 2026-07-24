Минобороны: ПВО сбила 571 дрон ВСУ в ночь на 24 июля

В ночь на четверг, 24 июля, российская противовоздушная оборона (ПВО) ликвидировала 571 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
По информации Министерства обороны, дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
В этот же день в результате атаки украинских беспилотников на склады интернет-магазина Wildberries в Ленинградской области три человека получили ранения. Кроме того, произошло обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино.
За предыдущую ночь силы противовоздушной обороны сбили 223 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская и другие области.