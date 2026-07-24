NYT: Иран отказался от предложения США о прекращении огня

Конфликт между США и Ираном перешел в активную фазу в ночь на 8 июля, когда американская авиация нанесла массированные удары по иранской территории. Вашингтон обвинил Тегеран в нападении на три торговых судна в Ормузском проливе — именно этот инцидент стал поводом для возобновления боевых действий. Тогда же Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. Хозяин Белого дома заявил, что Тегеран на текущий момент не созрел для заключения соглашения с Вашингтоном.