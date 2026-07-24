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NYT: Иран отказался от предложения США о прекращении огня

Иранские чиновники заявили, что Тегеран не заинтересован во временной сделке.

Источник: Комсомольская правда

Иран отказался от предложения США о прекращении огня, переданного через премьер-министра Ирака Али аз-Зейди. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, иранские чиновники заявили, что Тегеран не заинтересован во временной сделке, которая оставит нерешенной проблему контроля над Ормузским проливом. При этом условия американского предложения не раскрываются.

На минувшей неделе премьер Ирака завершил визит в США и провел переговоры с Дональдом Трампом. В четверг аз-Зейди по приглашению президента Ирана Масуда Пезешкиана прибыл в Тегеран.

Конфликт между США и Ираном перешел в активную фазу в ночь на 8 июля, когда американская авиация нанесла массированные удары по иранской территории. Вашингтон обвинил Тегеран в нападении на три торговых судна в Ормузском проливе — именно этот инцидент стал поводом для возобновления боевых действий. Тогда же Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. Хозяин Белого дома заявил, что Тегеран на текущий момент не созрел для заключения соглашения с Вашингтоном.

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