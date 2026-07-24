Пять человек заразились клещевым энцефалитом в Нижегородской области

В Нижегородской области растёт число заражений инфекциями, передающимися через укусы клещей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
С начала сезона в регионе зафиксировано пять случаев клещевого вирусного энцефалита — в том числе заболевание выявили у ребёнка 12 лет. За последнюю неделю количество заражённых увеличилось.
По информации управления Роспотребнадзора по региону (данные актуальны на 22 июля), инфицирование произошло после укусов клещей в Городецком, Ветлужском и Чкаловском округах, а также в Иркутской области. При этом ни один из заболевших не воспользовался мерами экстренной профилактики после контакта с паразитом.
Параллельно в области подтверждён 41 случай иксодового клещевого боррелиоза. Болезнь диагностировали у жителей Нижнего Новгорода, Бора, Кулебак, Шахуньи и целого ряда округов: Вачского, Кстовского, Краснобаковского, Тонкинского, Балахнинского, Городецкого, Дальнеконстантиновского, Ветлужского, Семёновского и Сосновского. В подавляющем большинстве ситуаций (96%) заражение случилось непосредственно на территории Нижегородской области.
С января по июль в медучреждения с жалобами на укусы клещей обратились 5801 человек, среди них — 1573 ребёнка. Этот показатель оказался на 13% ниже среднего многолетнего уровня.
Анализ мест, где чаще всего происходили контакты с клещами, показал следующую картину: 36% укусов зафиксированы на садовых участках, 35% — на придомовых территориях, 18% — в лесных массивах, ещё 10% — в парках и скверах.
Специалисты провели лабораторное исследование 7651 клеща, причём 7307 экземпляров были сняты непосредственно с людей. Почти у каждого пятого паразита обнаружились возбудители опасных инфекций. Так, вирус клещевого энцефалита нашли у 13 клещей, боррелии — у 1203, анаплазмы — у 253, эрлихии — у 36.
Противоклещевой иммуноглобулин в качестве экстренной профилактики получили 891 человек, в том числе 864 ребёнка.
Ранее заболеваемость «мышиной лихорадкой» выросла на 12% в Нижегородской области.