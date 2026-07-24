Пять человек заразились клещевым энцефалитом в Нижегородской области

По информации управления Роспотребнадзора по региону (данные актуальны на 22 июля), инфицирование произошло после укусов клещей в Городецком, Ветлужском и Чкаловском округах, а также в Иркутской области. При этом ни один из заболевших не воспользовался мерами экстренной профилактики после контакта с паразитом.