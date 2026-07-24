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Внучка советских архитекторов, построивших Норильск, посетила ОКЦ «Башня»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске особенно относятся к истории города, чтут и сохраняют наследие, передавая память из поколения в поколение.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске особенно относятся к истории города, чтут и сохраняют наследие, передавая память из поколения в поколение.

Одним из подарков ко Дню города, который норильчане отметили в прошедшие выходные, стало открытие мурала, посвященного советскому архитектору Витольду Непокойчицкому. Он приехал в Норильск в начале 1939 года и до 1973 работал в проектной организации Норильского комбината ведущим архитектором по жилищному и гражданскому строительству, а затем главным архитектором проекта города.

В честь этого события в Норильск впервые приехала внучка Витольда Непокойчицкого и Лидии Миненко — Ядвига Подольская.

Она познакомилась с Норильском и посетила Общественно-культурный центр «Башня».

Витольд Непокойчицкий и Лидия Миненко спроектировал множество знаковых мест Норильска — от жилых кварталов до общественных пространств. Они сформировали облик Октябрьской площади, частью которой является и наша Башня.

Ядвига Подольская высоко оценила вклад в сохранение исторической памяти.

«То, что здесь сделали, грандиозно, — отметила она. — Мне очень нравится, как всё придумано и продумано. Я не ожидала, что здесь так помнят и чтут наследие моих дедушки и бабушки. Меня это невероятно впечатлило».

«Для нас было большой честью провести для гостьи экскурсию по Общественно-культурному центру “Башня”, — сказала директор центра Виктория Чуланова. — Мы показали Ядвиге Андреевне, как сегодня живёт и дышит это пространство.

Самым волнительным моментом стало посещение Кабинета архитектора, где расположена интерактивная экспозиция «Хранители Башни». Мы рады, что стали мостиком между великим прошлым и настоящим".

Виктория еще раз пригласила всех желающих прийти в Башню и прикоснуться к истории города.

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