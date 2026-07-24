Беговая дорожка появилась на набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске

Сейчас работы по устройству дорожки ведутся в начале набережной, возле яхт-клуба и памятника маршалу Александру Василевскому. Рабочие укладывают на существующую асфальтированную велодорожку специальное прорезиненное покрытие морковного цвета, предназначенное для бега. Оно делает беговые тренировки более безопасными и комфортными. При этом резиновым покрытием рабочие покрывают не всю асфальтированную дорожку, а только ее небольшую часть. В целом на набережной стадиона имени Ленина сейчас появляется точно такая же беговая дорожка, как и на дамбе Южного округа. По такому резиновому покрытию нельзя ездить на велосипеде, самокате, роликах и скейтбордах, а также возить по нему любые коляски, поскольку от этого оно быстро разрушается.