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МЧС: В Пермском крае не осталось подтопленных территорий

В Октябрьском округе действуют пункты гуманитарной помощи.

Подтопленных территорий в регионе больше нет, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Вода ушла с трёх приусадебных участков в двух населённых пунктах Уинского округа — это были последние территории, остававшиеся в зоне затопления.

Ранее вода ушла с 11 территорий в Октябрьском окуге. В администрации уточнили, что организованы пункты сбора гуманитарной помощи для постадавших от паводка. Они находтся в посёлке Октябрьском на улице Карла-Маркса, д. 2 и в посёлке Сарс на улице Советская, д. 39.

«Здесь вы сможете получить предметы первой необходимости для себя и своей семьи: питьевую воду, продукты длительного хранения, средства гигиены, постельные принадлежности и другие базовые вещи», — уточнили в администрации.

Помимо этого, работают мобильные бригады, которые развозят гуманитарную помощь по посёлкам.

Напомним, в Лысьвенском округе продолжаются поиски Олеси Косаревой.

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