Продажи квартир в Ростове-на-Дону снизились на 7,7%

Объем предложения на первичном рынке Ростова-на-Дону к июню 2026 года составил 18,2 тыс. квартир — на 25,7%, или на 6,3 тыс. штук меньше, чем в июне 2025 года. Средняя цена одного квадратного метра в новостройках снизилась на 0,5% — до 155,6 тыс. руб. против 156,1 тыс. руб. в сопоставимом периоде прошлого года.