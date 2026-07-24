В Челябинской области с 25 июля стартует сезон охоты на пернатую дичь

В Челябинской области с завтрашнего дня, 25 июля, стартует сезон охоты с подружейными собаками на болотно-луговую дичь. По данным министерства экологии региона, самый массовый вид охоты — на водоплавающую дичь — начнется традиционно с третьей субботы августа.
Уже с завтрашнего дня охотники, которые получили разрешение на добычу, могут выйти на дупеля, бекаса, гаршнепа, турухтана, травника, чибиса, тулеса и других болотно-луговых птиц. Охота продлится до 30 ноября.
С 5 августа по 10 января 2027 года разрешена охота на боровую, степную и полевую дичь, на водоплавающую — с третьей субботы августа по 30 ноября. Заявления на выдачу разрешений на добычу завершаются в день, предшествующий последнему дню в сроке. С 1 августа по 31 марта 2027 года будет разрешена охота на волка; на зайца, лисицу, корсака и енотовидную собаку — с 15 сентября по 28 февраля 2027 года.