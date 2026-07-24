В Приморье двух человек осудили за контрабанду леса на 1,6 миллиарда рублей

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Суд приговорил двух жителей Приморья, в составе ОПГ организовавших вывоз за границу древесины на сумму более 1,6 миллиарда рублей, к лишению свободы на сроки 10 и 11 лет, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
В пресс-службе судов агентству уточнили, что двое приморцев в составе ОПГ незаконно вывезли за границу лесоматериалы на сумму более 1,6 миллиарда рублей.
«Суд назначил подсудимым наказание… в виде реального лишения свободы на срок 10 лет и 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы судов.
Также подсудимые оштрафованы на 700 и 950 тысяч рублей в зависимости от роли каждого. Их имущество общей стоимостью более 311 миллионов рублей конфисковано.
В пресс-службе судов добавили, что дело рассмотрено в заочном порядке в связи с нахождением подсудимых в международном розыске.