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В Приморье двух человек осудили за контрабанду леса на 1,6 миллиарда рублей

В Приморье двух человек осудили на 10 и 11 лет за контрабанду леса.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Суд приговорил двух жителей Приморья, в составе ОПГ организовавших вывоз за границу древесины на сумму более 1,6 миллиарда рублей, к лишению свободы на сроки 10 и 11 лет, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.

В пресс-службе судов агентству уточнили, что двое приморцев в составе ОПГ незаконно вывезли за границу лесоматериалы на сумму более 1,6 миллиарда рублей.

«Суд назначил подсудимым наказание… в виде реального лишения свободы на срок 10 лет и 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Также подсудимые оштрафованы на 700 и 950 тысяч рублей в зависимости от роли каждого. Их имущество общей стоимостью более 311 миллионов рублей конфисковано.

В пресс-службе судов добавили, что дело рассмотрено в заочном порядке в связи с нахождением подсудимых в международном розыске.