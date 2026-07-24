В Приморье двух человек осудили за контрабанду леса на 1,6 миллиарда рублей

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Суд приговорил двух жителей Приморья, в составе ОПГ организовавших вывоз за границу древесины на сумму более 1,6 миллиарда рублей, к лишению свободы на сроки 10 и 11 лет, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.