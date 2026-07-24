Россельхозбанк попал под блокирующие санкции Евросоюза

Как писал Reuters, в ноябре 2022 года Россия предлагала западным странам отменить санкции против Россельхозбанка, что позволило бы восстановить связи с банками-корреспондентами для экспорта зерна. Тогда же представитель Еврокомиссии Петер Стано говорил, что Брюссель рассматривает возможность снятия ограничения и переподключения банка к международной системе платежей SWIFT. В итоге санкции сняты не были, однако в марте в ЕС заявили, что банки, которые не находятся под блокирующими европейскими санкциями, имеют право использовать альтернативные SWIFT способы для обмена финансовыми сообщениями — факс, электронную почту и другие.