Россельхозбанк попал под блокирующие санкции Евросоюза

Системно значимый Россельхозбанк (РСХБ) попал в 21-й пакет санкций Евросоюза, следует из публикации в официальном журнале ЕС. Там упоминается, что кредитная организация, как и прочие банки, относится к экономическому сектору, который обеспечивает существенные доходы российскому правительству.
РБК направил запрос в РСХБ.
Россельхозбанк на 100% принадлежит Росимуществу. На 1 июня он занимал седьмое место в России по активам (5,47 трлн руб.) и восьмое по капиталу (576,7 млрд руб.), следует из данных banki.ru. В 2022 году, когда после начала российской военной операции на Украине крупнейшие российские банки попали под блокирующие санкции США, Евросоюза и других западных стран, РСХБ не затронула первая волна ограничений. Сейчас он находится под блокирующими санкциями Великобритании, Канады и Японии и секторальными санкциями США.
В июне 2022 года РСХБ был отключен от системы передачи финансовых сообщений SWIFT, но не находился под блокирующими санкциями ЕС, поскольку через него проводились международные расчеты по экспортным сделкам с российским зерном и другим продовольствием.
Как писал Reuters, в ноябре 2022 года Россия предлагала западным странам отменить санкции против Россельхозбанка, что позволило бы восстановить связи с банками-корреспондентами для экспорта зерна. Тогда же представитель Еврокомиссии Петер Стано говорил, что Брюссель рассматривает возможность снятия ограничения и переподключения банка к международной системе платежей SWIFT. В итоге санкции сняты не были, однако в марте в ЕС заявили, что банки, которые не находятся под блокирующими европейскими санкциями, имеют право использовать альтернативные SWIFT способы для обмена финансовыми сообщениями — факс, электронную почту и другие.
Россельхозбанк — один из немногих российских банков, кто до последнего времени сохранял в линейке карты китайской платежной системы UnionPay, которыми россияне могли платить за границей. В июле 2025 года операции по ним стало невозможно проводить в странах Евросоюза, но, как сообщали в банке, их все еще можно было использовать более чем в 150 странах,
В 21-й пакет санкций Евросоюза, помимо РСХБ, попали еще более 80 российских банков, а также Московская биржа и платежная компания А7 вместе с дочерними структурами.