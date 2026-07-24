В аэропорту Перми массовая задержка авиарейсов из-за введенных ограничений

Росавиация утром 24 июля ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь». В Перми действуют режимы «Ракетная опасность» и план «Ковер».
Введение режимов повлияло на работу аэропорта, задержаны вылет и прилет нескольких авиарейсов. Информацию приводит онлайн-табло пермского аэропорта.
В «Большом Савино» предварительно задержан прилет авиарейсов: ДР 1569 из Санкт-Петербурга — с 05:05 до 11:59, N4 884 из Калининграда — с 06:20 до 09:39, FV 6433 из Москвы — с 12:40 до 14:30, FV 6583 из Санкт-Петербурга — с 13:20 о 14:15, A4 4017 из Махачкалы — с 13:45до 14:35, DP 954 из Антальи — с 17:45 до 21:05, U6 1560 из Антальи — с 22:20 до 22:55.
В списке задержанных вылетов авиарейсы: ДР 570 в Санкт-Петербург — с 05:40 до 12:30, DP 953 Анталья — с 07:00 до 10:10, N4 883 в Калининград — с 07:20 до 12:05, FV 6592 в Москву — с 07:55 до 11:55, ЮВ 251 в Нижневартовск — с 08:20 до 13:10, FV 6434 в Москву — с 13:30 до 15:30, FV 6584 в Санкт-Петербург — с 14:10 до 15:15, ДР 6512 в Москву — с 18:55 до 21:30, U6 1559 в Анталью — с 23:30 до 00:00.